Romeinse drinkebroer Bacchus op bezoek bij kasteel Doornenburg

DOORNENBURG - Kasteel Doornenburg krijgt vandaag wel een heel bijzondere bezoeker: de Romeinse god van de wijn, roes en dronkenschap, namelijk Bacchus.

In het kasteel wordt een clip opgenomen door Datura, een groep uit Warnsveld die middeleeuwse muziek maakt. De clip wordt bijzonder, hij is straks in 360 graden te bekijken.

Er doen 42 acteurs mee aan de clip. Er wordt een kroegtafereel gefilmd met ridders, vagebonden, jonkvrouwen, muzikanten, jongleurs, varkens, drinkebroers en natuurlijk Bacchus zelf met zijn faunen, nimfen en danseressen.

