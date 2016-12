September 2016: heftige video van vechtpartij en vrouw (97) wint BMW

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in september het meest op onze site en app?

1. Robert Gerritsen komt om bij vechtpartij op Amsterdamse Wallen Robert Gerritsen uit Voorthuizen raakt ernstig gewond bij een vechtpartij tijdens een vrijgezellenfeestje op de Amsterdamse Wallen. Hij overlijdt twee dagen na de vechtpartij aan zijn verwondingen. Hij werd 32 jaar oud en laat een vrouw en twee jonge kinderen achter. Drie Roemenen worden aangehouden en later komen ook de vrienden van Robert als verdachten in beeld. 2. Heftige video van vechtpartij met knuppels en schep Een heftige video van een vechtpartij na een aanrijding in Wageningen. Vanuit de school de Pantarijn wordt het gevecht gefilmd. Mensen met knuppels en een schep gaan elkaar te lijf en drie mensen raken gewond. 3. Getrouwd stel uit Brummen krijgt 3420 lege flesjes bier cadeau Er liggen 3420 lege flesjes bier in de tuin van een net getrouwd stel uit Brummen. Wouter en Michelle Harberink krijgen bij thuiskomst deze bijzondere verrassing. Er zijn 127 kratten nodig om de flesjes op te ruimen. 4. Fietsers in Renkum gestoken door reuzenwesp Foto: Gert Budding Onderweg naar de droppings op de Ginkelse Heide in Ede worden in Renkum drie à vier mensen gestoken door hoornaars, grote wespen. Eerder gaat het ook mis in Drenthe. Daar worden vijftien mensen aangevallen door de hoornaars. 5. Dikke BMW voor bewoonster (97) verzorgingshuis Waarom een hoogbejaarde vrouw een nieuwe BMW krijgt? Nou, zij en twee anderen van zorgcentrum De Wielewaal in Zaltbommel winnen de straatprijs van de Postcodeloterij. Drie oudere dames winnen allemaal een geldbedrag. En de oudste van het drietal, de 97-jarige, wint ook een rode BMW.