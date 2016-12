Vogelgriep net over Duitse grens

Foto: archief Omroep Gelderland

MEGCHELEN - In het Duitse Rees, dicht bij Megchelen in de Achterhoek, is vogelgriep (H5N8) geconstateerd. Daardoor is een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd.

Het vervoersverbod houdt in dat in een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geen pluimvee, eieren, pluimveemest of gebruikt strooisel mag worden vervoerd. Een klein deel van deze zone beslaat Nederlands grondgebied. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn hier geen pluimveebedrijven. Zie ook: Geen vogelgriep meer gevonden rond Boven-Leeuwen

