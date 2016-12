Gelderland stopt met afval en dat moet heel veel banen opleveren

ARNHEM - Stelt u zich eens voor: een wereld waarin we geen schaarse grondstoffen meer uit de bodem hoeven halen. Dat alles wordt gerecycled. Als eerste provincie van Nederland wil Gelderland geen afval meer produceren. Tot 2020 investeren de provincie en een aantal andere overheden ruim 100 miljoen euro in bedrijven die schoner willen produceren.

Interface in Scherpenzeel is een van de bedrijven die al duurzaam produceert. In machines wordt bijvoorbeeld tapijt gerecycled om er uiteindelijk vloertegels van te maken. Op dit moment is ongeveer de helft van de grondstoffen die Interface gebruikt afkomstig van gerecycled materiaal. Een afvalloze economie of, zoals het ook genoemd wordt, een honderd procent circulaire economie is het ultieme doel van het bedrijf.

Geen afval, wel banen

Dat klinkt gedeputeerde Michiel Scheffer van de provincie Gelderland als muziek in de oren. 'De hele wereld zal afvalloos moeten gaan werken, onze ambitie is om koploper te zijn. Dat levert heel veel banen op voor onze provincie.'

De provincie Gelderland zet hoog in: het wil de eerste afvalloze economie van Nederland worden. Dat moet in 2030 vijfduizend nieuwe banen en maar liefst 700 miljoen extra omzet hebben opgeleverd. De komende 7 jaar investeert de provincie 17 miljoen euro in een slimme en schone economie. Daarnaast is er ook nog veel geld uit Europa en Den Haag beschikbaar.

'Niet genoeg'

Dat wordt tijd, vindt professor duurzaam ondernemen Jan Jonker van de Radboud Universiteit. 'Maar het is niet genoeg. Ik denk dat het sympathiek zou zijn om uit te gaan van bedragen van 100 miljoen per jaar voor de komende 15 jaar. Want het is hoog nodig dat er iets verandert.'

Tapijt van visnetten

Interface in Scherpenzeel weet dat duurzaam produceren loont. Al in 1994 werden de eerste stappen gezet. Visnetten zijn voor mensen in bijvoorbeeld de Filipijnen van levensbelang. Maar als ze op zijn belanden ze zonder pardon in het milieu. Interface koopt die netten nu op en maakt er tapijtgaren van.

Idealistisch èn commercieel

Het is een proces van de lange adem, want het bedrijf wil in een paar jaar helemaal afvalloos produceren en alleen grondstoffen gebruiken van gerecycled materiaal. 'Behalve dat het idealistisch is, heeft het ook een commercieel doel. We zijn inmiddels koploper', aldus de directeur.