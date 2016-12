Kerstruzie in Arnhem is internethit: vitrage door de brievenbus

ARNHEM - Een ruzie tussen twee bewoners van de Grondelstraat in de Arnhemse wijk Malburgen heeft voor een internethit gezorgd.

De burenruzie is sinds eerste kerstdag te zien op de sites Dumpert en GeenStijl. De video´s van een vrouw, die vitrage door de brievenbus van haar buurvrouw trekt en haar zoons die de fiets van de buurvrouw vernielen, zijn al honderdduizenden keren bekeken. Ook op de Facebookpagina van de Arnhemse komen honderden reacties binnen.

De vrouw en haar kinderen verwijten de buurvrouw in de filmpjes dat zij hun kat niet wil teruggeven. Het huisdier bleek al vanaf 8 december in het asiel te zitten en is inmiddels weer thuis.