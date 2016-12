Te vroeg geknald: ruim 1000 vuurwerkincidenten in Gelderland

ARNHEM - De politie heeft dit jaar in Gelderland 1068 vuurwerkincidenten geregistreerd. De meeste incidenten hebben te maken met het te vroeg afsteken van vuurwerk. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Gelderland heeft opgevraagd.

Het gaat om de laatste drie maanden van het jaar. Vuurwerk mag in Nederland alleen worden verkocht op 29, 30 en 31 december. Het mag worden afgestoken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Waar vonden de meeste incidenten plaats?

Nijmegen is koploper met 80 meldingen

Ede 77,

Arnhem 70,

Apeldoorn 56

Montferland 49.

Meeste verwondingen door illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk veroorzaakt volgens de politie de grootste overlast, het meeste letsel en de meeste schade. 'Jaarlijks wordt landelijk naar schatting tussen de 1 en 2 miljoen kilo verboden vuurwerk verkocht. Het aantal incidenten neemt de laatste jaren iets af, maar de kruitlading van het gebruikte vuurwerk wordt steeds zwaarder. Daardoor worden de knallen harder en is de schade groter', aldus de politie.

De politie zet extra in op het bestrijden van handel en bezit van illegaal vuurwerk. Dit jaar heeft zij in Oost-Nederland 6000 kilo in beslag genomen.

Maar het traceren van illegaal vuurwerk is niet altijd even makkelijk. 'Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt soms ook normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht.

Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn

strijkers,

Bengaals vuur,

mortierbommen,

Chinese rollen,

lawinepijlen en

Cobra's.

Steeds minder jongeren naar Halt

Landelijk gezien zijn er afgelopen jaarwisseling minder jongeren tussen de 12 en 18 jaar doorverwezen naar Halt, vanwege een vuurwerkovertreding. In totaal kregen 956 jongeren een Halt-straf voor zo'n overtreding in december 2015 of januari 2016.

Rond de jaarwisseling 2014-2015 waren dat er nog 1.250, een jaar daarvoor ruim 1640. Een verklaring kan Halt hier niet voor geven, maar ze merken wel op de jeugdcriminaliteit over de hele linie afneemt.

Overigens is er naast de politie ook nog Meldpunt Vuurwerkoverlast. Daar kwamen, landelijk, meer dan 10.000 meldingen binnen.

Leo Groeneveld, importeur uit Lichtenvoorde en voorzitter van de branchevereniging van vuurwerkondernemers maakt zich niet druk over het meldpunt. 'Het aantal meldingen zijn niet meer dan vorig jaar. Wij hebben de indruk dat de stemming ook wat aan het omslaan is en dat de vuurwerktraditie wordt gewaardeerd.'

Er wordt jaar overigens meer vuurwerk online gekocht. Er is een stijging van 3 procent.