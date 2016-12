Lodewijk Asscher noemt Benny Vonk een held

ULFT - Lodewijk Asscher vindt Benny Vonk uit Silvolde een held. Dat schrijft de PvdA-voorman in een brief aan de partijleden. Asscher roemt Vonk om zijn inzet voor het project Streetball in Silvolde en Ulft.

’In Silvolde hingen kinderen in arme wijken op straat. Ze veroorzaakten spanningen en overlast in de buurt’, schrijft Asscher.

‘Benny is in actie gekomen en inmiddels geeft hij samen met vrijwilligers uit diezelfde wijk basketbaltrainingen. De kinderen doen een leuke sport en de overlast is zienderogen verminderd. Daarom is Benny een held.’

Vonk blij met de aandacht

‘Te gek dat je zo geroemd wordt’, reageert de opgetogen Vonk, die een dag voor de brief al werd ingelicht.

‘Het is fantastisch dat we zulke aandacht krijgen voor het project en de gat tussen de straat en de vereniging.’ Met Streetball wordt gepoogd om jongeren die anders op straat hangen het sportveld op te krijgen.

'We proberen vooral de kinderen uit inkomensarme wijken te bereiken. De groep die eigenlijk tussen het verenigingsleven en de straat inhangt.'



Vanwege het succes in Silvolde is het project eerder dit jaar uitgebreid naar Ulft.