Computerupdate van anderhalf uur hindert kerkdienst

Foto: Omroep Gelderland

WELL - Het is Kerst. Dit is de dag dat de kerk weer eens helemaal vol zit voor de kerstnachtdienst. De laptop met daarop de liederen staat klaar. Dan geeft de laptop de melding dat er updates gedaan moeten worden. Er is niets met de laptop te beginnen. De technicus loopt nerveus door de kerk. Dit is het verhaal van Lennart Aangeenbrug , dominee van de kerk Well en Ammerzoden.

Dominee Aangeenbrug doet zijn relaas op de website van de kerk. De dominee vertelt dat hij door de technicus tijdens de kerkdienst via whatsapp op zijn telefoon op de hoogte wordt gehouden van de updates. De updates zijn niet te onderbreken 'We konden niet zo maar het proces van updaten onderbreken en hadden niks aan de goed voorbereide presentatie. Dagen werk zit erin om alles goed te krijgen: liederen met noten, lezingen opzet', schrijft de dominee. Het bleef bij gemurmel Terwijl veel mensen genieten van het zingen van de bekende kerstliederen, bleef het bij gebrek aan de teksten nu volgens de dominee bij 'gemurmel'. Gelukkig is het koor er Hij vervolgt: 'Zo goed en zo kwaad als het ging hebben we een paar liederen gezongen. Erg jammer omdat voor deze dienst de organist ook samen met twee blazers had geoefend voor een aantal liederen. Gelukkig zong het koor ook in deze hoogtij-dag. Ze zorgden voor de nodige muzikale omlijsting en gaven een spontane toegift na de zegen met het Kerstnummer 'Gloria, God zij de eer'.' Pas als de kerkgangers de kerk verlaten, is de computer klaar, vertelt de dominee. Hij deelt op de website van de kerk ook nog de lessen die hij van deze rampzalige kerkdienst heeft geleerd. Zie: Microsoft-update hindert Kerkdienst