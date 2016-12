Helden van 2016 - 30 december

ARNHEM - Frits Puyk twijfelde geen moment toen hij een auto op de kop in de sloot zag liggen, met zijn buurvrouw er nog in. En nu mag hij zich een echte held noemen.

De maatschappij moet voor mensen met een beperking net zo toegankelijk zijn als voor iedereen. Dat is de missie van Otwin van Dijk. En hij kreeg het voor elkaar dat het bij wet geregeld werd. Hij lobbyde er jaren voor als Tweede Kamerlid voor de PvDA. En toen het geregeld was, werd hij burgemeester in de gemeente Oude-IJsselstreek. Het was dus een bijzonder jaar voor hem.

De 14-jarige Joyce Bloemendaal maakte in Zomer in Gelderland indruk toen ze vertelde dat ze transgender is. Welke reacties heeft ze gekregen? Dat vertel ze aan Jan en Sonja.Het is een van de meest geruchtmakende moordzaken in Nederland: De Posbankmoord. Bijna 14 jaar lang bleef de moord op huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt onopgelost. Tot de grote doorbraak en de arrestatie van twee mannen in Brabant 2 maanden geleden. Peter Wiegmink, broer van Alex, kan nu eindelijk een streep onder de jarenlange onzekerheid zetten en vertelt waarom Alex vermoord werd.

'Leef ik zelf in een illussie?', dat dacht goochelaar Peter Eggink wel eens. Want het gedroomde succes bleef uit. Tot dit jaar. Want hij won de Merlin Award, de Oscar binnen de goochelwereld. En dat leverde hem zelfs een lunchafspraak bij de Koning en Koningin op. En de laatste uitzending van 'Helden van 2016' wordt natuurlijk weer muzikaal samengevat door Collin Hoeve.