Helden van 2016 - 29 december

ARNHEM - Twee sporthelden op de bank bij Jan en Sonja vanavond. Elis Ligtlee haalde een gouden plak als baanwielrenster in Rio, het absolute hoogtepunt van haar leven tot nu toe. En naast haar een wielrenner die op een gedroomde manier afscheid nam dit jaar. In zijn eigen achtertuin, op de Posbank, won hij de blauwe trui in de derde etappe van de Giro. De Giro die dit jaar Gelderland roze kleurde. .

Jules van Hessen, gastdirigent van het Gelders Orkest, heeft een missie; minder grijze koppen in de concertzaal. En dat lijkt hem te lukken. Zijn concertseries 'Blik op klassiek - Maestro Jules onthult' en 'Meesterwerk in Concert' zijn zeer succesvol namelijk. Hij vertelt waarom hij zijn liefde voor klassieke muziek zo graag wil overbrengen.Kemal en Gokhan twijfelden geen moment toen ze een meisje op het spoor zagen staan. Ze weerhielden haar van zelfmoord. Verder het verhaal van de vrachtwagenchauffeur die Facebookheld werd. Het bericht van Peter Hagenaars op facebook waarin hij vertelde over een bijna aanrijding met een fietser zonder licht werd meer dan honderduizend keer geliked, tienduizenden keren gedeeld en kreeg meer dan tienduizend reacties.En besmette zalm, poep op kip, controle erop die te wensen overlaat. Voedselveiligheid was in het geding in 2016. Kan je er als consument iets aan doen? Ja! Bijvoorbeeld zo puur mogelijk eten en weten waar je voedsel vandaan komt. Nel Schellekens doet dat al jaren zo. Ze kookt ‘van kop tot kont & van schil tot pit’. En Collin Hoeve verrast de helden en het publiek weer met een supersnel geschreven lied.