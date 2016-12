Helden van 2016 - 28 december

ARNHEM - Jan en Sonja hebben er slapeloze nachten van gehad; het boek 'Hex' van Thomas Olde Heuvelt dat zich afspeelt in Beek. De jonge schrijver brak dit jaar door in Amerika en wordt wel de Nederlandse Stephen King genoemd. Op de bank bij Jan en Sonja vertelt hij over zijn succesvolle jaar.

Verder het echte heldenverhaal van de 17-jarige Jerre de Bie. Hij redde zijn buurvrouw uit een brandend huis. De Syrische Razan Hassan, vluchtte bjina een jaar geleden samen met haar vader Wassim naar Nederland. Ze waren twee van de duizenden vluchtelingen die onderdak kregen op Heumensoord: de grootste noodopvanglocatie van ons land. Razan studeert inmiddels in Amsterdam. Samen met vrijwilliger en vriendin Simone Tijhof kijkt ze terug op het jaar. Hij is de absolute recordhouder van de Nijmeegse Vierdaagse, Bert van der Lans. Dit jaar liep hij voor de 69ste keer de Vierdaagse. Hij zit samen op de bank met een andere oudere held, oma Diny Faas. Zij sprong samen met haar kleindochter Felicia uit een vliegtuig en dat leverde haar een mooie ervaring maar vooral ook heel veel reacties op. En natuurlijk vat singer-songwriter Collin Hoeve de uitzending weer op geheel eigen wijze samen.