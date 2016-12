Zorgen in Nieuw-Dijk over toekomst dorpshuis

DIDAM - Voor dorpen in Montferland wordt 2017 een spannend jaar. Lukt het ze om hun dorpshuis te behouden? De gemeente wil dat inwoners de panden zelf gaan beheren en exploiteren, maar dat is nog niet zo makkelijk. Het onderhoud kost vaak veel geld. Sommige dorpen hebben al een voorstel ingediend bij de gemeente, anderen zijn nog druk bezig met een toekomstplan.

In Nieuw-Dijk bijvoorbeeld maken inwoners zich zorgen over de toekomst van hun dorpshuis De Meikever. De Meikever is er onder andere voor dorpsevenementen, maar ook Jeugdwerk en de basisschool gebruiken het pand. Dat laatste is straks voorbij want de school gaat deze zomer dicht.

'Waar moeten we dan naar toe?'

Ook veel senioren uit Nieuw-Dijk komen regelmatig in De Meikever. Een paar keer per maand kaarten, knutselen en kletsen ze er. Marian Scholten is één van hen. Ze zou niet weten waar ze naar toe zou moeten als De Meikever dicht gaat. 'Ik maak me wel zorgen ja. De kerk gaat waarschijnlijk over een paar jaar ook al dicht, dan blijft er hier niks meer over in het dorp!'

Onderhoud kost veel geld

Inwoners willen proberen het gebouw open te houden -er zijn vrijwilligers genoeg die wel een stichting willen beginnen- maar het onderhoud is een probleem.

Volgens Jeroen Rosendahl van de vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk is het een oud gebouw en het onderhoud daarom erg duur. 'We moeten daarom goed onderzoeken of we in dit pand willen blijven of dat er andere locaties mogelijk zijn. Daarnaast hopen we dat de gemeente ons daarbij wil helpen. Dat het goed wordt over gedragen aan ons, ook financieel.'

De inwoners van Nieuw-Dijk moeten vóór 1 februari een plan indienen bij de gemeente over de toekomst van De Meikever.