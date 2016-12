Zwemmers moeten wennen aan buiten zwembad midden in de winter

NIJMEGEN - Helden - en zwemliefhebbers- kunnen deze week terecht in het buitenbad van zwembad West in Nijmegen. Het zwembad heeft het buitenbad opengesteld. Het water is verwarmd tot iets boven de 20 graden. Het loopt op de eerste dag dat het buitenzwembad open is, nog niet storm.

Het zonnetje schijnt en de rode loper nodigt de badgasten uit om het buitenbad in te gaan. Toch zijn er deze dinsdagmorgen slechts een paar helden die het aandurven om hun baantjes in het buitenbad te trekken

'De nieuwjaarsduik is erger he, want dan moet je de zee in en die is niet verwarmd en hier wel', relativeert een oudere man de heldendaad.

Warmte over

Sinds anderhalf jaar gebruikt sportfondsenbad West in Nijmegen twee kleinere warmte installaties. Daarvan hoeft er zomers maar één te draaien en dat scheelt energie. Maar als de twee installaties 's winters tegelijk aanstaan, blijft er warmte over. Zwembadmanager Heino Jacobs: 'Je kunt het naar buiten laten gaan door de schoorsteenpijp, of je kunt het in het water stoppen.' De overtollige energie verwarmt dus 'gratis' het buitenwater.

Wel extra personeel nodig

In januari gaat het zwembad evalueren of het allemaal uit kan. Want ook al is de warmte dan gratis, er moet wel extra personeel worden ingevlogen voor deze proef. Al zou je de badmeester niet zo snel herkennen in z'n winterkleding.

'Meestal staan we binnen en dan hebben we een korte broek en t/shirt aan, maar daar is het hier toch iets te fris voor.' Buiten is het slechts zo'n zes graden. Daarom haasten de meeste zwemmers zich na hun dappere baantjes snel naar binnen.

De man die het buiten zwemmen aangrijpt als alternatief voor de nieuwjaarsduik, verbaast zich erover dat het buitenbad nog maar weinig mensen trekt. Toch een beetje mietjes hier in Nijmegen? 'Ja, waarschijnlijk. Of het moet nog komen.'