'Uitverkoop is doodlopende weg', zegt directeur Achterhoekse modeketen Tuunte

ARNHEM - Opruiming. Sale. De helft voor de helft. Als echte Hollanders letten we graag op de portemonnee, dus kopen we vooral wanneer het opruiming is. Maar die opruiming heeft ook een keerzijde. Al die spullen voor zo weinig, kost ondernemers de kop. Modeketen Tuunte, groot in de Achterhoek, stopt daarom met de uitverkoop.

Onze producten hebben al een goede prijs, maar wij vinden ook dat een product een bepaalde waarde heeft. We zijn wie we zijn, we hebben nagedacht over onze producten en over onze medewerkers. De prijs wordt niet bepaald door onze buren die wel sale hebben', zegt directeur Louis van Andel.

Uitverkoop is doodlopende weg

Of de klanten ook tijdens de uitverkoopperiode bij Tuunte blijven kopen is de vraag. 'Dat moeten we ontdekken. Het kan zijn dat we ons in de vingers snijden', zegt Van Andel. 'Natuurlijk moeten we wel commercieel blijven denken'. Tuunte is daarom bezig om zoveel mogelijk zelf te bepalen en zelf te ontwerpen. Volgens hem is de uitverkoop zoals we hem nu kennen eindig. 'Het is een doodlopende weg, zo overleeft niemand'.

Andere winkels gaan nog niet mee

'Je hebt lef nodig om te veranderen en dat is best zwaar', zegt Van Andel. Hij denkt niet dat hij de aanjager kan zijn om er voor te zorgen dat andere winkels met de uitverkoop stoppen. 'Daarvoor heb je veel te veel internationale spelers. We kunnen wel het denken veranderen', zegt hij.

Volgens hem zijn de klanten blij met het nieuwe concept. Ook op straat hoor je begrijpelijke reacties 'Maar als ik in de uitverkoop koop, kan ik meer kopen', zegt een meisje. Een moeder vult aan: 'Ik koop ook heel veel via internet. Maar dan wel met korting'. 'Tuurlijk', zegt Van Andel, 'We houden allemaal van onze portemonnee en dat snap ik ook'.

Tuunte doet dan niet mee aan de uitverkoop. De modeketen heeft wel drie outlet vestigingen.