'Stop het afschieten van herten!' Stille tocht Deelerwoud

DEELEN - Tegenstanders van het afschieten van herten op het Deelerwoud, hebben vanmiddag in dat bos gedemonstreerd. Initiatiefnemer is Harry Voss, raadslid van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn.

Voss is fel tegenstander van de jacht. Tijdens de demonstratie 'Deelerwoud KillingFields' waren er toespraken van voormalig boswachter Frans Duermeijer, dominee Hans Bouma en het jongste Eerste Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Daarna begon een stille tocht over het terrein.

Honderden herten afschieten

Natuurmonumenten is dit najaar begonnen met het afschieten van honderden herten. Volgens de natuurorganisatie is dat nodig omdat de dieren de afgelopen jaren flink in aantal zijn gegroeid. Dat veroorzaakt ongelukken en schade aan bomen. Doel is om net zoveel dieren te schieten als er dit jaar geboren zijn en dat zijn er 370, aldus Natuurmonumenten.

Foto: Omroep Gelderland

Toevluchtsoord niet meer veilig

Het Deelerwoud was 15 jaar lang een toevluchtsoord voor damherten, omdat in een groot deel van het woud niet op de dieren gejaagd mocht worden. Maar gebleken is dat de beesten 's nachts, wanneer er helemaal nergens in Nederland geschoten mag worden, het gebied verlaten om te eten. Het Landgoed Middachten is één van de buren van het Deelerwoud die steeds meer last hebben van de damherten. Houtproductie is een belangrijke inkomsten bron van het landgoed en de damherten doen zich tegoed aan de jonge boompjes die later weer verkocht moeten worden.