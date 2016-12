'Ik kan wel de hond uitlaten, maar niet stofzuigen'

NIJMEGEN - Ruben de Sain uit Nijmegen kreeg precies een jaar geleden een robotpak. Een uitkomst, want hij is dwarslaesiepatiënt en kan dankzij het zogenoemde exoskelet zelfstandig lopen en bewegen. De Sain is de enige Nederlander met zijn eigen robotpak, heeft dat zijn leven veranderd?

'Het robotpak heeft een hoop toegevoegd', vertelt De Sain. 'Zo is de hond uitlaten in mijn rolstoel verleden tijd, ik ga nu gewoon wandelen als ik dat wil.' En dat is bijzonder, want de Nijmegenaar raakte tien jaar geleden verlamd bij een motorongeluk.

Crowdfunding voor eigen pak

De revalidatiekliniek Sint Maarten in Nijmegen vroeg De Sain vorig jaar als eerste mee te doen aan een onderzoek naar het exoskelet. Met dat robotpak leerde hij langzaamaan weer lopen. Na twee weken moest hij het pak weer inleveren.

Het pak beviel echter zo goed, dat hij er zelf een wilde. Het skelet werd niet vergoed door zorgverzekeraars, daarom begon hij een crowdfundingactie en haalde hij 86.900 euro op. Genoeg voor een eigen pak.

'We zijn er nog niet'

Het afgelopen jaar heeft De Sain met het pak leren lopen. 'Heel mooi, maar we zijn er nog niet', zegt hij. 'Verzekeraars moeten het pak gaan vergoeden, dan kunnen meer mensen met een dwarslaesie straks weer lopen.'

Om dat te realiseren, heeft de Nijmegenaar afgelopen jaar een hoop presentaties gegeven en is hij in gesprek geweest met verzekeraars. 'Er zit het een en ander aan te komen, maar helaas heb ik ze afgelopen jaar nog niet zover gekregen.'

Huishouden doen

Dat De Sain het andere dwarslaesiepatiënten ook gunt weer te kunnen lopen, is niet de enige reden waarom verzekeraars het pak volgens hem moeten vergoeden. 'Als meer mensen een robotpak hebben, wordt het voor producenten aantrekkelijk het pak functioneler te maken', legt hij uit.

Belangrijk, vindt de Nijmegenaar want lopen is één ding, maar het het huishouden doen of dansen, dat gaat nog niet.



