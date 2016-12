Lekker! De beste oliebollen koop je bij bakker Hendri Jonker in Oldebroek

OLDEBROEK - Bakker Hendri Jonker uit Oldebroek bakt de beste olieballen van Gelderland volgens het AD. In de jaarlijkse landelijke oliebollentest van het Algemeen Dagblad is Jonker vijfde geworden.

Hendri Jonker van Bakkerij Jonker is al maanden aan het oefenen. Hij is dan ook supertrots op de hoge notering in de test. Volgens de jury is zijn vijfde plaats de kroon op het werk: 'Jaar na jaar slaagt hij er in om zich te verbeteren. Levert nu een meer dan voortreffelijke oliebol tegen een zeer schappelijke prijs.'

Hij kreeg een 9 voor zijn oliebollen. Per stuk kosten ze 75 eurocent. Ze zijn ook verkrijgbaar in Wezep, Wapenveld en Heerde.

Verslaggever Thijs Boelens proeft de oliebollen in Oldebroek samen met burgemeester Adriaan Hoogendoorn:

Schoenzool

De Betuwse Oliebollenbakkerij Arjaans-Eckelboom in Druten heeft volgens de test de slechtste oliebollen van Gelderland. De oliebollen kregen het cijfer 2,5 en dat leverde landelijk de 150e plaats op in de lijst van 160. De conclusie van de jury: 'De ambachtelijke vorm nemen we nog voor lief, de verschrikkelijke smaak niet. Zou een schoenzool zo smaken? En knijpen in de korst geeft het effect van een vulkaanuitbarsting.'

Omrijden voor de beste in Nederland

Wil je de allerlekkerste oliebol van Nederland proeven? Dan zul je een stukje om moeten rijden. Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse bakte ook dit jaar weer de lekkerste oliebol van Nederland. Vorig jaar ging hij er ook al met de prijs vandoor.

In 2010 won de bakkerij de prijs voor het eerst. Het testpanel is lovend: 'Absolute winnaar, lekker krokante korst, luchtig, goed gevuld en lekkere afbeet.'