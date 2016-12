Helden van 2016 - 27 december

ARNHEM - Jan de Hoop en Sonja Booms ontvangen in de eerste uitzending van 'Helden van 2016' kleine en grote helden in hun sfeervolle huiskamer. Guido Camps werd in een klap een bekende Nederlander door zijn deelname aan het programma 'Heel Holland Bakt'. Het programma van Max waar meer dan 2,5 miljoen mensen naar keken. Guido kwam tot zijn verbazing in de finale terecht.

Ook een echt heldenverhaal. Van Roy Meijer die iemand uit een bijna brandende auto haalde. En op de bank en in het publiek een stel dames in witte jasjes. Het zijn de thuishulpen van HelpGewoon uit Apeldoorn die dit jaar het heft in eigen handen namen. Ze begonnen een coöperatie, en daarmee zijn ze de eerste in Nederland.

'Mannetje mannetje, wat is iedereen druk met je. Het ongeluk dat jou is overkomen is iedere ouder ‘worst nightmare’. In de krant lezen we niet over: ‘12 jarige jongen verongelukt’, maar over: ‘Mees van de Ridder is omgekomen bij tragisch ongeval’. Alsof de wereld je kende.' Zo begon de blog van Marieke van de Ridder uit Putten. Met haar blog bereikte ze duizenden mensen en het hielp haar bij de verwerking van dat ongelofelijk grote verlies. Ze vertelt er voor het eerst over in 'Helden van 2016'.

En hoe zou het met neushoorn Thomas zijn? Wiens geboorte deze zomer door duizenden mensen werd gevolgd. Zijn verzorger René Rijken is te gast. De uitzending wordt afgesloten met een ter plekke geschreven lied van huismuzikant Collin Hoeve.