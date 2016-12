Zo krijg je die kerstkilo's er weer af

ARNHEM - Het is 'derde kerstdag' 09.00 uur en het Sportlokaal in Arnhem stroomt vol met sportende mensen. Want tsja, twee dagen kerstdiner, dat gaat er niet zomaar af.

'Even lekker buffelen, de nodige kerstkilo's moeten er wel weer af', zo vertelt een van de sportende mannen. 'Het is zwaar, de zweetdruppels staan op mijn voorhoofd. Maar het is wel lekker om even bezig te zijn.'

Hij tilt de gewichten nog even naar zijn nek. 'Een lekker stukje vlees, wijntje erbij: je kent het wel. Maar die extra kilo's moeten er ook weer af. Dus maar even de gewichten op de schouders leggen en een paar keer opdrukken. Dit is een mooie locatie om de kilo's er weer af te trainen.'

Kilo's eraf? Nee, erbij!

Waar de een de kilo's er af wil trainen, wil een ander ze er juist bij hebben. 'Ik ga lekker aan de spiertraining, juist om er kilo's bij te krijgen. Dan is het wel lekker om dat meteen om 09.00 uur te doen. Volgens mij is dat beter voor je spieren dan 's avonds laat.'

Bas Willemsen is de instructeur die alle sporters weer hard aan het werk heeft gezet vanmorgen. Hij is blij dat het sporten meteen wordt opgepakt na het kerstdiner. 'Het is altijd goed om de draad snel weer op te pakken na veel eten of drinken, om snel weer gezond te gaan leven.'

'Ik wil niet naar de sportschool'

En wat nou als u thuis denkt: 'Maar ik wil helemaal niet naar de sportschool, maar wel gezond bezig zijn?' Ook daar heeft Willemsen advies voor: 'Ga gewoon lekker lopen, hardlopen, wandelen of fietsen.'