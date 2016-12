Vijf jaar voor doodslag in kraakpand Hoevelaken

ARNHEM - Een 43-jarige man uit Hoevelaken is veroordeeld tot vijf jaar cel voor doodslag. De man had zijn buurman, een 32-jarige Amersfoorter, in een kraakpand op de Zuiderslag negen keer in zijn lichaam gestoken. Die overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De Hoevelaker werd op 11 maart 2016 door het slachtoffer in zijn kamer aangevallen. Hij verdedigde zich door de man met een koksmes te steken. De advocaat deed een beroep op noodweer en noodweerexces. De rechtbank heeft dit verworpen. 'De verdachte mocht zich verdedigen, omdat hij hevige paniek ervoer door de aanval van het slachtoffer. Maar dat hij een koksmes koos plus de manier waarop hij dit gebruikte, stond niet in redelijke verhouding tot de ernst van de aanval.' Geen moord Samen met de officier van justitie en de verdediging was de rechtbank van oordeel dat geen sprake was van een vooropgezet plan om het slachtoffer te doden. Daarom werd de man vrijgesproken van moord. Straf De rechtbank legde een lagere straf op dan de 7 jaar die het Openbaar Ministerie eiste. Zo houdt de rechtbank onder andere rekening met de mate van schuld van het slachtoffer en de kwetsbaarheid en verminderde toerekenbaarheid van de verdachte. Hij is volgens het psychologisch rapport een zeer kwetsbaar persoon, die onvoldoende in staat was om in stressvolle situaties adequaat te handelen. Tijdens het plegen van het delict bevond de man zich in een stressvolle situatie, omdat hij door het slachtoffer in de veilige omgeving van zijn eigen kamer meermalen werd aangevallen. Desondanks had hij anders moeten handelen. Schadevergoeding Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 23 duizend euro aan de nabestaanden van het slachtoffer betalen. Het kraakpand waar de steekpartij plaatsvond, is een voormalig schoolgebouw van het Van Lodestein College, dat nu gevestigd is aan de overzijde van de straat. Er wonen ongeveer twintig krakers. Zie ook: Negen messteken werden kraker Hoevelaken fataal: OM eist 7 jaar

