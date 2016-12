'Ik ben de sieraden van mijn overleden moeder kwijt'; inbrekers slaan toe tijdens Kerst

ARNHEM - De politie waarschuwde veelvuldig op sociale media: als u weggaat met Kerstmis, inbrekers bezoeken u. En dat gebeurde.

Het inbrekersgilde sloeg de voorbije dagen op tal van plekken toe in Gelderland. Een beknopt overzicht:

Rens Platteel uit Apeldoorn schrijft op Facebook: 'Was gisteravond geen warm welkom als er ingebroken is na een avondje bios en eten in de stad. Ze zeggen: geef goud als je van elkaar houdt... Maar moet dat nou het mijne zijn.'

Oud-voetballer van NEC Bram Nuytinck, geboren in Heumen en tegenwoordig bij Anderlecht in Brussel actief, baalt als een stekker na een inbraak in zijn auto. Hij zou vandaag op vakantie naar Dubai gaan. 'Ongelooflijk. Een uur voor vertrek werd er ingebroken in mijn auto. Tas, paspoort, laptop en alles gestolen. Eenmaal op Schiphol aangekomen werd ons verteld dat we met een nooddocument geen toegang zouden krijgen tot Dubai. Daar gaat onze welverdiende vakantie samen.'

Lisette Kanselaar uit Zuilichem is vooral erg verdrietig. Na een inbraak is ze sieraden van haar overleden moeder kwijt, zegt ze op Facebook. 'Die zijn voor mij van onschatbare waarde.'

Heidy Vis uit Nunspeet had pech. Ze plaatste tweede kerstdag op haar pagina op Facebook. 'Mocht je mij willen bereiken op mijn mobiele nummer, dan gaat je dat niet meer lukken. Er is bij ons ingebroken en mijn telefoon is meegenomen. Het was een prepaid nummer dus dat wordt een nieuw nummer aanschaffen.'

Jack Rauwers uit Winterswijk looft een beloning van 1000 euro uit aan de degene met de gouden tip waardoor hij een kluis met inhoud terugkrijgt.

De politie meldt op Facebook onder meer vier inbraken in Lingewaal en Neerijnen, een inbraak in Vorden, en een inbraak in Beneden-Leeuwen

en wijkagent Henk Vonder meldt dat tijdens de kerstagen tien keer is ingebroken in de gemeente Barneveld.

Politie voorkomt erger

De politie kan ook succesjes melden, lezen we op Twitter. Wijkagent in Ermelo Jelle van Heerikhuize, meldt: 'Alleen 2015 was rustiger qua woninginbraken in ons werkgebied. Destijds 0. Er zijn zeker woninginbraken voorkomen door de arrestatie van verdachten en controles.'

Die waren in Putten, Ermelo en Harderwijk. De politie vond bij verdachten inbrekersspullen.

De politie had veelvuldig gewaarschuwd:

