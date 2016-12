Ex-dakloze Max weet hoe een eenzame kerst voelt

ARNHEM - Hij is vaak op straat te vinden en spendeert veel tijd met zijn vrienden van de straat: Max Paans, alias de streetpastor.

Derde Kerstdag

In de Meet-inn in Ede komen vandaag zo'n vijftien dak- en thuislozen bij elkaar om een verlate, maar zeker geen tevergeefse Derde Kerstdag te vieren. Max Paans was met kerst bij zijn gezin thuis, maar gunt de mensen waarvoor hij zich het hele jaar met hart en ziel inzet ook kerst.

Streetpastor

Max is ervaringsdeskundige en was ooit zelf dakloos. 'Ik kom zelf uit die situatie vandaan en heb ook op straat geleefd. Voor mij is het zo'n 25 jaar geleden maar dat maakt wel dat je weet wat deze mensen nodig hebben.'

De thuisloze Jaap Herikhuisen zit achter een bord met nasi, saté en een gekookt ei te vertellen over zijn vriend van de straat: pastor Max. 'Hij luistert naar iedereen en je kunt altijd bij hem terecht, als je het even niet ziet zitten dan is hij er voor je.

'Bijzondere mensen'

Max: 'De meeste mensen zien hen als lastpakken, het zijn alcoholverslaafden, drugsverslaafden, daar moeten mensen meestal niets van hebben, maar als je bij hen aanschuift kom je er achter hoe bijzonder deze mensen zijn.'