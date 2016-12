Pannensetverkoper niet te vertrouwen, politie Lochem waarschuwt

ULFT - De politie van Lochem waarschuwt voor een man die probeerde een zogenaamd dure pannenset te slijten aan een winkelier in Barchem. Behalve dat beweerde hij ook dat hij andere artikelen kon leveren.

De oplichter had bij de winkelier een verhaal klaar dat hij een vermoeiende beurs achter de rug had en dat hij met zijn laatste afspraken bezig was. Op de beurs zou hij een pannenset hebben kunnen kopen die hij nu aan de winkelier aanbood.

'Trap er niet in!', waarschuwt de politie. 'De pannen zijn van zeer slechte kwaliteit en niet origineel.' De man is na zijn praatje weggereden in een donkere bestelauto.



Onder het bericht van de politie blijkt dat meer mensen de afgelopen tijd oplichters gespot hebben. Zou zouden er mannen van Eneco rondlopen in Barchem die niet van het elektriciteitsbedrijf zijn en is er ook op de weekmarkt in Lochem iemand gezien die niet vertrouwd werd.