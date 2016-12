Twee gewonden bij gewapende overval op kantoor in Tiel

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Aan de Burgemeester van Altenastraat in Tiel is dinsdagochtend een overval gepleegd op een boekhoudingsbureau aan huis. Drie mannen hebben de eigenaar van het pand en een familielid bedreigd met een wapen. Daar bleef het niet bij, want de twee raakten lichtgewond.

De twee zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. De daders overvielen om 7.40 uur eerst het kantoor en gingen vervolgens het woonhuis in; daar werd het familielid bedreigd. De drie daders zijn er met een buit vandoor. De politie is naar hen op zoek. Bij het politie-onderzoek wordt een speurhond ingezet.