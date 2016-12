Lux vertrekt uit De Villa

NIJMEGEN - Lux neemt afscheid van De Villa voor haar filmactiviteiten. Het art house vertoont momenteel nog in twee zalen films in het pand van het voormalige O42.

In de zalen van De Villa zal volgend jaar een andere exploitant films gaan vertonen. Bovendien zal een bed & breakfast worden geopend in het pand.



Lux betrekt in plaats daarvan het ruimte van boekhandel Roelants, die plaats maakt voor het art house. Het gebouw zal daarvoor worden verbouwd. In de voormalige boekhandel zullen andere filmactiviteiten van Lux worden ondergebracht, zoals filmeducatie.

Boekhandelaar Wouter Roelants zal zijn activiteiten voortzetten in de twee andere panden die hij nog heeft in Nijmegen. Roelants heeft nog een zaak in de Van Broeckhuysenstraat en op de terrein van de universiteitscampus.