Alle ballen verzamelen voor het tweede NK Watervoetbal in Arnhem

ARNHEM - In zwembad De Grote Koppel in Arnhem wordt dinsdag de tweede editie van het NK Watervoetbal gespeeld. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen meedoen in een competitie waarbij er wordt gevoetbald in een zwembad.

Bij watervoetbal spelen de teams in een zwembad met een klein laagje water van ongeveer 15 cm en een grote bal. Het speelveld is ongeveer 15 bij 11 meter en daarin staan twee waterpolodoeltjes. Wedstrijden duren acht minuten. De team bestaan uit vier spelers, maar er is geen keeper.

Bij watervoetbal heb je meer kracht nodig om de tegen bal te schoppen, omdat je in een dun laagje water speelt. Daardoor heb je een andere techniek nodig om te kunnen voetballen. Ervaren veld- of zaalvoetballers zijn minder in het voordeel.

Uit heel Nederland

Vijftien teams uit heel Nederland strijden in Arnhem om de titel Nederlands Kampioen Watervoetbal 2016. In diverse zwembaden in heel Nederland hebben voorrondes plaats gevonden. Er doen teams mee uit Noordwijkerhout, Wijchen, Wageningen, Oss, Bodegraven, Steenwijk, Houten, Lochem en uiteraard ook uit Arnhem.

De nieuwe kampioen watervoetbal

Rond 16.30 uur is bekend welk team zich een heel jaar lang Nederlands kampioen watervoetbal mag noemen. Vorig jaar werd het eerste NK Watervoetbal gewonnen door de Waterrangers uit Wijchen.

