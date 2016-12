Buiten zwemmen in de winter en een Brummense drummer: dit is het nieuws van dinsdag 27 december

BRUMMEN - Een Brummense drummer schittert op het Knoop Gala, buiten zwemmen in de winter en de tevredenheid van Gelderlanders over hun huurwoningen. Dit is het nieuws van dinsdag 27 december.

Timon uit Brummen schittert vanavond tijdens het Knoop Gala, een muziekgala voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij treedt op met bekende artiesten zoals Diggy Dex. Timon heeft het Williams Syndroom en drummen is zijn lust en zijn leven. Omroep Gelderland zoekt hem vandaag op en kijkt hoe het met de spanning zit. Buiten zwemmen in de winter Geen witte kerst, en de temperaturen zijn wellicht zelfs zacht voor de tijd van het jaar. Maar om nou buiten te gaan zwemmen? Toch doen ze het in Nijmegen. Het zwembad kwam op het idee omdat er in de winter warmte over is: genoeg warmte om het buitenbad te verwarmen. Het buitenbad blijft een week open. Gelderse huurwoningen goed onderhouden? En Gelderse huurders zijn redelijk tevreden over het onderhoud aan hun huurhuis. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Gemiddeld wordt er een 6 gegeven, 17 procent van de huurders zegt ontevreden te zijn over het onderhoud aan hun woning.