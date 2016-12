Meer dan miljoen views voor dit clipje van Ronnie Ruysdael

NIJMEGEN - Ronnie Ruysdael heeft met zijn consorten een kersthit gescoord. Het clipje 'Een speciaal bericht voor jou' is inmiddels meer dan 1,2 miljoen keer bekeken.

'Dat is hartstikke leuk, fantastisch gewoon,' zegt Thijs van den Brink, de manager van Ronnie Ruysdael. De persiflage op de bekende kerstplaat Feliz Navidad van José Feliciano is een uit de hand gelopen kerstkaart. 'We hebben inmiddels een klein stalletje van unieke en aparte artiesten en we wilden iedereen bedanken. We besloten in plaats van een kerstkaart een clipje op te nemen.'

Twee takes

Alle artiesten van het label van de Nijmeegse zanger werden bij elkaar geroepen om het idee leven in te blazen. Het filmpje was zo gemaakt, legt de manager uit. 'Ronnie zong met de Sjonnies 'M'n fiets is gejat', op dezelfde melodie. En in de kersttijd hebben we het er ook wel eens over gehad om de fiets te vervangen door een slee, maar dat heeft het nooit gehaald. Maar het nummer spelen we nog steeds met optredens, dus die hoefden we niet apart in te studeren.'

'Vrienden van ons sparen oud-Hollandse spelletjes, die zie je op de achtergrond. Het filmpje stond er zo op.' Er waren wel meerdere takes nodig. 'Toen Timmie (DJ Timmie Tirol, red.) op de triangel sloeg konden wij ons lachen niet meer inhouden. Dat moest dus opnieuw.'

Sociale media

Ruim een miljoen mensen bekeken het filmpje in de amper 2 weken dat het online staat. Thijs: 'We kregen ook berichtjes dat mensen het filmpje aan elkaar sturen via WhatsApp. Toen ging het ineens heel hard.'

Fiets, slee en een lieve schat

Voorlopig lijkt het vooral goede reclame te zijn voor de artiesten op het label van Ronnie en Thijs. 'Maar misschien gaan we hem ook wel live spelen. Dan doen we een couplet lieve schat, fiets én slee gejat,' zegt Thijs lachend.

Ronnie Ruysdael in gesprek met presentator Eric van den Berg op Radio Gelderland