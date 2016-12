Midwinterzwemmen in buitenbad Nijmegen

NIJMEGEN - Opmerkelijk. Het is winter, maar toch gooit Zwembad-West in Nijmegen vanaf dinsdag het buitenbad open. Het buitenbad blijft een week lang open.

Zwembadmanager Heino Jacobs van het zwembad in Nijmegen kwam op het idee, omdat er in de winter warmte over is. Warmte die anders in de lucht geblazen zou worden, maar die nu wordt gebruikt om het buitenbad te verwarmen.

Iets voor de liefhebber

Het water in het buitenbad is rond de 20 graden. Dat is nog best fris, als je weet dat het zwemwater in het binnenbad in West nu 27 graden is. Het midwinterzwemmen is dan ook echt iets voor de liefhebber.

Jacobs rekent op fanatieke baantjestrekkers en 'mensen die het een uitdaging vinden om buiten te zwemmen'. 'Het is wel handig om een badjas mee te nemen als je naar het buitenbad loopt.'

Jacobs op Radio Gelderland:

Bevriezen van tegels

Het buitenbad in West is altijd gevuld met water, zomer én winter. 'In de winter laten we het water staan, om te voorkomen dat de tegels bevriezen. Om er goed zwemwater van te maken, hoeven we het alleen maar door filters te laten lopen en er chloor bij te doen.'

Buiten zwemmen tot en met 2 januari

Het buitenbad is geopend van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december van 10.00 tot 15.00 uur en op maandag 2 januari tot 13.00 uur.