De foto's van Gelderlanders die werken met kerst

ARNHEM - Werken met Kerst. Vakbond FNV vindt het een inbreuk op de privacy en het kerstgevoel, meldt de NOS. Ook op Tweede Kerstdag krijgen we talloze foto's binnen na onze oproep op Facebook onder de naam #wijwerkenmetkerst. Chauffeurs, nachtzusters, horecamedewerkers en boeren die gewoon hun werk doen. Wie zijn die toppers die de gezelligheid van de feestdagen moeten missen, omdat het werk roept?

Ook met Kerst rijden de bussen en treinen gewoon.

Wij kregen deze vrolijke foto's van buschauffeurs. Links Sandra Peters, buschauffeur bij Syntus in Apeldoorn, zij werkte eerste kerstdag. Haar collega Marc Scholten nam het stuur op tweede kerstdag in een gezellige kersttrui van haar over. En ook buschauffeur Gerard Wittenberg deed een behoorlijke duit in het zakje.

Kerstdiner met kaarslicht op de bus

En zij zijn niet de enige Gelderlanders die met Kerst onderweg zijn.

Hierboven op de grootste foto het kerstmaal van de chauffeur van een Breng minibus. Ook in deze collage, een foto van een treinmachinist, taxichauffeur (leuk om te zien dat hij Radio Gelderland op heeft staan!), het uitzicht van de verkoper bij de Texaco in Beneden-Leeuwen, de koets bij Van der Valk in Ugchelen van stalhouderij Hazeleger en de bus van Breng in Arnhem.

Net geen kerstkalfje

Dit kalfje werd de dag voor kerstmis geboren op de boerderij van de familie Ordelman in het Achterhoekse Gelselaar. 'Op de boerderij gaat het ook altijd door met ons melkvee en onze paarden', schrijft Chantal Ordelman.

Werken in de zorg

En ook op tweede kerstdag krijgen we flink wat foto's binnen van mensen die werken in de zorg. Zoveel dat we er een collega van hebben gemaakt.

We bedanken alle toppers die zich met de Kerst hebben ingezet en een foto hebben gedeeld met ons!

Volgend jaar weer?

