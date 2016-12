Drie inbrekers slaan op de vlucht in Baak, buurtbewoners helpen zoeken

BAAK - In Baak in de gemeente Bronckhorst zijn op de avond van tweede kerstdag drie inbrekers op de vlucht geslagen toen ze werden betrapt. Verschillende buurtbewoners zochten tevergeefs met zaklampen en honden in de buurt.

De inbraak werd, volgens onze cameraman ter plaatse, gepleegd in het huis van een vrouw, die twee jaar geleden ook het slachtoffer was van een inbraak. De bewoonster kwam net terug van het kerstdiner bij haar kinderen, toen ze bij thuiskomst twee mannen bij haar achterdeur zag. Als zij het huis inloopt, vlucht een derde inbreker door een raam het huis uit.

De politie schakelde Burgernet in om de inbrekers in de kraag te vatten. Over het signalement en de looprichting van de daders is niets bekend.

De politie ging met drie auto's zoeken naar de inbrekers, ook buiten Baak.

Of de inbrekers tijdens hun vluchtpoging nog waardevolle spullen mee wisten te nemen is niet bekend. De politie waarschuwt om tijdens kerst extra alert te zijn in verband met de vele inbraken.