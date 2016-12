Zutphenaar fietst in acht dagen naar Barcelona. 'Ik kan nog nauwelijks op mijn benen staan'

ARNHEM - Onder fietsfanaten is het al jarenlang een traditie: tussen kerst en oud en nieuw 500 kilometer fietsen binnen acht dagen. Maar Bruno Bobbink uit Zutphen gaat zelfs nog een stap verder. Hij is de uitdaging aangegaan om in hetzelfde tijdsbestek naar Barcelona te fietsen. Een tocht van ruim 1600 kilometer. Over zijn belevenissen houdt hij ondertussen een vlog bij.

Bruno vertrok 24 december en zou nu in de buurt van Nancy moeten zijn. Hij wordt vergezeld door vrienden en fietsmaatjes die steeds een stukje met hem meefietsen. Maar het is afzien; ze hebben te maken met flinke tegenwind en hoogteverschillen. 'Ik ben net aangekomen in Metz. Vandaag ruim elf uur op de fiets gezeten met 240 kilometer in de benen. Ik ben zo moe dat ik nauwelijks op mijn benen kan staan', zegt Bruno in de video die hij gisteren online plaatste.

Crowdfunding

Voor de tocht heeft Bruno zich twee maanden grondig moeten voorbereiden. Via crowdfunding riep hij mensen op om hem financieel te steunen en hij haalde daarmee zo'n tweeduizend euro op. Dat geld is hard nodig voor materialen, overnachtingen en video-apparatuur.

Fysieke beproeving

Ondanks de fysieke beproevingen en tegenslagen die Bruno tijdens de tocht tegenkomt, houdt hij zijn doel voor ogen: Oud en Nieuw vieren in Barcelona. En hij houdt stug vol, want hij wil hoe dan ook voor de jaarwisseling in Barcelona zijn aangekomen. 'Het is zeker de bedoeling om de jaarwisseling daar te vieren.'

Wil je Bruno succes wensen of zijn avonturen volgen? Dat kan via zijn YouTubekanaal, Facebookpagina of zijn site fietsbenen.nl.