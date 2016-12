'Provincie haalt spandoeken langs N348 weg'

EEFDE - De spandoeken die bezorgde Eefdenaren hadden opgehangen langs de Zutphenseweg (N348) in Eefde, zijn door de provincie weggehaald. Dat meldt Rinze Oost, één van de actievoerders die wil dat de snelheid op de provinciale weg van 80 naar 60 kilometer per uur gaat.

Oost is verbolgen over de actie van de provincie.

'De afgelopen twee weken werd vrijwillig significant langzamer gereden zonder de doorstroming negatief te beïnvloeden. Wel is de leefbaarheid voelbaar verbeterd en de veiligheid vergroot', zegt Oost. 'Oversteken en invoegen was een stuk gemakkelijker. Met een paar eenvoudige spandoeken is dus aangetoond dat de oplossing zeer eenvoudig is.'

Vanwege dit succes hebben de aanwonenden de spandoeken in de ochtend van tweede kerstdag weer teruggehangen.

De provincie bevestigt dat de spandoeken zijn weggehaald. 'Het is verwarrend en mensen bevestigen iets op een eigendom van anderen zonder toestemming te vragen. Protest is prima, maar daarna moeten de borden weg zijn. Na het reces gaan we de borden weer weghalen en ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.'

Het probleem is volgens de provinciewoordvoerder bekend. De provincie is met de actiegroep in gesprek over de snelheid op de Zutphenseweg.

