Bekende Arnhemse Michella Kox maakt zich zorgen na dood George Michael

ARNHEM - 'Alle sterren gaan vroeg dood. Ik denk dat ik ook uit moet kijken', zegt de bekende Arnhemse Michella Kox met de nodige zelfspot op Facebook. Aanleiding is de dood van wereldartiest George Michael.

Dagelijks deelt Kox haar kijk op de wereld via video's op Facebook.

George Michael noemt zij in haar video van tweede kerstdag 'de knapste man ooit.'

'Vrolijke kerst noemen ze dat'

Om vervolgens te verzuchten: 'voor je 't weet, ben je kapot.'

'Is het kerst, word je geconfronteerd met de dood, vrolijke kerst noemen ze dat dan.'

Kox sluit haar video af met de constatering dat 'ook knappe mensen doodgaan.'

De Rijdende Vechter

Kox is bekend van de tv-programma's Echte Meisjes In De Jungle en Dames In De Dop. Haar laatste programma is De Rijdende Vechter’ dat zij maakt voor de online videodienst RTL XL.