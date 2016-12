Auto in brand gestoken in Nijmegen

Foto: Ginopress Foto: Ginopress Foto: Ginopress

NIJMEGEN - Bij winkelcentrum Leuvensbroek in Nijmegen is vanmiddag een personenauto in de brand gestoken. Een oplettende medewerker van een nabijgelegen kraam zag de brand ontstaan en kon het vuur blussen.

De brandweer was ter plaatse, maar het vuur was al gedoofd. Wel hangt er nog een sterke benzinelucht. De politie heeft behalve een lege jerrycan, geen spoor van de daders. Er is een onderzoek gestart en getuigen worden gehoord.