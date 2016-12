Vrijwilligers brandweer Doetinchem bouwen feestje met kerst

DOETINCHEM - Ze staan 24 uur onafgebroken paraat. Zes brandweervrijwilligers slapen met kerst op de Brandweerkazerne in Doetinchem. 'Als die pieper gaat, gaan alle knoppen direct om.'

Nieuwe vrijwilligers kunnen ze altijd gebruiken bij de brandweer. Het is al jaren niet eenvoudig aan mensen te komen. Vooral met kerst wordt er ook best veel gevraagd van de brandweerlieden. In Doetinchem staan bijvoorbeeld zes mensen de hele dag en nacht, 24 uur onafgebroken, klaar om uit te rukken.

Geen verplichtingen

'Het is een dienst van 24 uur. Maar wel gezellig hoor. En je hoeft niet naar al die verplichtingen met kerst', lacht Tamara van Braadewijk. 'Het is een vaste groep, hoewel we altijd op zoek zijn naar nieuwe mensen', vertelt ze. Tamara is de enige stoere vrouw tussen vijf mannen. 'Dat is goed vol te houden, maar ik adviseer bij deze alle dames om te solliciteren, want we hebben dringend behoefte aan vrijwilligers.'

Mooi beroep

Vaak weten mensen ook niet precies wat het werk op de kazerne inhoudt, legt ze uit. Het is ook niet zo dat je alles voor niets doet. Er bestaat ook gewoon een kleine vergoeding. Het is een hartstikke mooie beroep. Ik zou zeggen kom eens langs, dan kunnen we uitleggen hoe het precies zit.'

Auto's wassen

Naast haar werk bij de brandweer heeft Van Braadewijk een 'normale baan' er naast. 'Ik maak banken bij een meubelstoffeerder. Als de pieper gaat, mag ik weg. Wat we zoal doen nu met kerst? Het is nu rustig. Een filmpje kijken, auto's wassen, soms oefenen en we maken inderdaad ook lol met elkaar.'

Lied

'Als de pieper gaat, gaan alle knoppen om en verlenen we de hulp voor de mensen waar dat nodig is', aldus Van Braadewijk. Op dat moment heeft één van haar collega's de microfoon al overgenomen. Hij zingt spontaan een feestliedje bij het vroege ontbijt. Plezier maken gaat tijdens de kerstdagen hand in had met serieus wacht houden als ergens in de provincie iets mis gaat.