Drie jonge mannen met harddrugs opgepakt in Ulft

ULFT - De politie heeft zondagavond een 21-jarige man uit Zwolle, een 20-jarige man uit Winterswijk en een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Ulft. De drie waren in het bezit van harddrugs.

Rond 22.15 uur controleerde de politie een personenauto op de Ettenseweg. Agenten roken een henneplucht en besloten de auto daarop verder te onderzoeken. Ze vonden een envelop met wit poeder, envelopjes voor de verkoop van harddrugs en een weegschaaltje. De goederen zijn in beslag genomen. De mannen zijn aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.