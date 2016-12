De kerstkilo's eraf hollen? Dat kan bij de Keiloop in Meddo

WINTERSWIJK MEDDO - In Meddo, bij Winterswijk, wordt maandag de traditionele Keiloop gehouden. Er doen ruim 500 mensen uit de omgeving mee aan de loop.

Het is al de 32e keer dat in de omgeving van het Achterhoekse buurtschap gehold wordt op tweede kerstdag. Er zijn verschillende afstanden: een kilometer voor de kinderen en verder kan er 3,2, 5,5, 10 kilometer gelopen worden en als langste afstand is er de halve marathon.

Nieuwe organisatoren

De Keiloop werd 31 jaar georganiseerd door Geert ten Dolle, maar die heeft het stokje overgedragen aan de jongere generatie. Sandra Wassink, Joyce Westhoff, Martijn Kolsté en Bernice Overkamp. De laatste vertelde maandagochtend op Radio Gelderland over het evenement.

Er is een primeur dit jaar: digitale tijdwaarneming. De eerste loop begon maandagochtend om 10.00 uur, de laatste loop, de halve marathon, begint om 11.30 uur.