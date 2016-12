Waterstoring in Ulft na spontane leidingbreuk opgelost

Foto: Omroep Gelderland

ULFT - Rondom de Kerkstraat in Ulft hebben zo'n tachtig huishoudens maandagochtend minder of geen water. Er zit een breuk in de waterleiding. Rond 16.00 uur komt er weer water uit de kraan.

De reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang. Noodvoorziening Vitens realiseert zich dat geen of weinig water is onhandig met kerst, daarom kunnen gedupeerden emmertjes water halen bij een noodvoorziening, een zogenoemde standpijp, ter hoogte van Cafetaria de Blenk.