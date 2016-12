Diefstallen en inbraken in de Achterhoek met kerst

ULFT - De politie in de Achterhoek heeft de afgelopen dagen de handen vol gehad aan het opsporen van dieven en inbrekers. Sinds kerstavond is er onder meer in Doetinchem, Vorden, Zelhem en Winterswijk ingebroken.

In Doetinchem wisten inbrekers een keukenraam van een woning te forceren en in Vorden brak het inbrekersgilde op kerstavond in in sporthal 't Jebbink. In Zelhem werd een fiets gestolen, maar de fietsendief kon niet lang van zijn buit genieten. De politie stond namelijk op de uitkijk en nam de man mee naar het bureau. In Winterswijk is zondagavond ingebroken in een huis aan de Kottenseweg, daar werd een kluis ontvreemd.



De politie waarschuwt inwoners voor inbraken en diefstallen tijdens kerst. Ze adviseert bij afwezigheid altijd de buren in te lichten of een lamp in huis aan te laten. Om inbrekers en drankrijders dwars te zitten, worden er verschillende controles uitgevoerd in de Achterhoek, tijdens het zogenaamde Donkere Dagen Offensief.

