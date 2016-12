Ho ho hot! Tweede kerstdag het warmst in Gelderland

Foto: Pixabay

ARNHEM - Van een witte kerst is dit jaar geen sprake. De temperatuur is zelfs zo zacht, dat deze tweede kerstdag de boeken in gaat als een van de warmste sinds het begin van de vorige eeuw. In Gelderland zijn de temperaturen met bijna elf graden Celsius maandagochtend het hoogst van het land.

Tweede kerstdag begint bewolkt en met wat regen, maar 's middags breekt de zon door en wordt het prima weer voor een kerstwandeling. In de loop van de middag koelt het af naar een graad of negen en het waait flink. Vanavond en vannacht zal de wind iets afnemen, maar wie een kerstmuts op heeft, zal deze goed vast moeten houden. Winter na oud en nieuw? Komende week gaat de wind liggen en wordt het rustig weer, met wat koelere temperaturen. Volgens Meteo Group is de kans aanwezig dat de winter na de jaarwisseling zijn intrede gaat doen.