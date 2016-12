Auto knalt op ambulance in Putten

Foto: AS Media

PUTTEN - Op de Oude Rijksweg in Putten is zondagavond een auto op een ambulance gebotst. De ambulance was met spoed op weg naar een melding.

Wijkagent Jelle van Heerikhuize meldt op Twitter dat de ambulance over een voorrangsweg reed. Het voertuig werd niet opgemerkt door de automobilist, met een botsing tot gevolg. Er raakte niemand gewond, wel was er wat blikschade. Bij de bestuurder werd een blaastest afgenomen, maar hij bleek niet te hebben gedronken. Er is een proces-verbaal opgemaakt omdat de automobilist geen voorrang verleende.