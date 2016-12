Brandende auto in Acquoy is mogelijk vluchtauto van overvallers Beusichem

Foto: Bart Meesters

ACQUOY - De brandweer is op eerste kerstdag 's avonds rond 20.30 uur uitgerukt voor een brandende auto in een weiland in Acquoy. Waarschijnlijk gaat het om de Volkswagen Polo waarmee de overvallers van een huis in Beusichem vrijdagavond zijn gevlucht, dat meldt de politie.

De woningoverval vond plaats aan de Lekdijk-Oost in Beusichem. De politie meldde destijds dat twee daders er in een blauwe Volkswagen Polo vandoor zijn gegaan. Blauwe VW Polo De uitgebrande auto stond in een weiland in de buurt van de kruising Kerkweg - Bangraaf. Het gaat om een gestolen, blauwe Volkswagen Polo. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Achtervolging Wie er achter de overval en de autobrand zitten is nog onduidelijk. Wel is een auto gezien die een zandpad vlakbij de brandende auto verliet. Een omstander heeft de auto een tijd achtervolgd, maar raakte de auto bij Leerdam kwijt. Zie ook: Politie zoekt getuigen van woningoverval in Beusichem