Wat zullen we eens doen vandaag in Gelderland? 7 tips!

ARNHEM - Voor wie vandaag wel eens wat anders wil dan de meubelboulevard... We zetten een paar interessante activiteiten voor deze tweede kerstdag in Gelderland op een rij.

Glühwein-Express

De stoomtrein van de VSM wordt op 26, 27 en 28 december omgedoopt tot Glühwein-Express. De trein rijdt tussen Apeldoorn en Eerbeek. Gedurende deze dagen worden locomotief en rijtuigen van binnen en van buiten feestelijk versierd. In de restauratiewagen zijn drankjes en versnaperingen te koop, waaronder de glühwein waaraan de trein deze dagen zijn naam ontleent. Voor meer informatie, zie stoomtrein.org

Van alles te doen op Slot Loevestein

In de kerstvakantie zijn er allerlei activiteiten op Slot Loevestein. Zoals winterbivak en soldaten in de vesting, speurtocht met fortwachter Jan Schanstra, muziek, workshops, lampionnenoptocht en meer. Er kan zelfs geschaatst worden en natuurlijk is er koek en zopie. Voor meer informatie, zie Slot Loevestein

Bezoek de kerststal in Oud Zevenaar

Op 2e Kerstdag is de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar tussen 11.00 uur en 16.00 uur geopend. De kerk is met de prachtige kerststal en met veel dennengroen in kerstsfeer gebracht. Zoals in voorgaande jaren zorgen midwinterhoornblazers in en om de kerk voor een extra kerststemming. De beeldengroep van de kerststal is afgelopen jaar geheel gerestaureerd. De imposante groep staat dan ook weer te stralen rond het kribje. Zie ook: Oud-Zevenaar

Kerstcross in Eibergen

Op sportpark De Bijenkamp aan de Rietmolenseweg 5 in Eibergen wordt vanaf 10.00 uur de jaarlijkse Kerstcross van wielervereniging De Stofwolk gehouden. Leuk om te kijken, maar meedoen kan ook. Iedereen mag meedoen, ook recreanten. De organisatie: 'Het afgelopen jaar hebben we niet alleen een nieuw clubhuis gekregen en is onze asfaltbaan gerenoveerd, maar hebben we ook een speciaal multifunctioneel parcours aangelegd voor veldrijders en mountainbikers. Die hindernissen komen nu mooi van pas voor de Kerstcross.' Zie ook: Kerstcross De Stofwolk

Midwinterhoorntocht in Zevenaar

Op maandag 26 december 2016 (Tweede Kerstdag) wordt in Zevenaar voor het vierde achtereenvolgende jaar een midwinterhoorntocht georganiseerd. De tocht kan zowel worden gewandeld als gefietst; de tocht kan ook met de auto gereden worden. Er is een korte (ca. 6 km) en een lange (ca. 12 km) route beschikbaar. De tocht voert langs diverse bijzondere locaties in en rond Zevenaar. Onderweg staan midwinterhoornblazers opgesteld rond een brandende vuurkorf en worden er leuke activiteiten georganiseerd. Meer informatie op midwinterhoorntochtzevenaar

Keiloop in Meddo

Sportclub Meddo houdt voor de 32e keer de Keiloop in Meddo (gemeente Winterswijk). Een prestatieloop die elk jaar meer deelnemers trekt, vorig mocht Sportclub Meddo 550 deelnemers verwelkomen. Tot ver buiten de regio en uit de Duitse grensstreek komen elk jaar meer deelnemers naar Meddo om aan 1 van de 5 afstanden deel te nemen, van 1 kilometer voor de jeugd tot de halve marathon voor de getrainde hardloper. Aanmoedigen is natuurlijk ook een optie. Voor meer informatie: Keiloop Meddo

Kerstgroepententoonstelling in Kranenburg bij Vorden

Het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg bij Vorden toont ruim 200 kerstgroepen. Veel aandacht is er ook voor de Cuypersgroep van het museum zelf, waar in de rotsen nu een Arrivatreintje rondrijdt. In de hal van de kerk is de kerstgroep van de geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum uit Rekken opgesteld. Deze groep bestaat uit met stof aangeklede figuren. Ook uit de gesloten Andreaskerk te Brummen is een grote kerstgroep geplaatst. In de klankbeeldruimte wordt het klankbeeld over Driekoningen vertoond. Vanmiddag is er harpmuziek door Chantal Dohmen. Voor meer informatie: Heiligenbeeldenmuseum