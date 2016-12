'Werelderfgoedstatus betekent financiële redding van forten Hollandse Waterlinie'

ARNHEM - Het zou voor de financiële situatie van de Gelderse forten positief zijn, als de Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst van Unseco komt. Dat schrijft de provincie Gelderland in antwoord op statenvragen van de Gelderse VVD. Verschillende forten, zoals het GeoFort in Herwijnen, kampen met financiële problemen.

De politieke partij maakt zich zorgen over de financiële problemen bij de Gelderse forten die deel uit maken van de Hollandse Waterlinie.

Werelderfgoed trekt toeristen

De provincie erkent dat er geldproblemen zijn, maar zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de tekorten bij de forten. De Werelderfgoedstatus van UNESCO is volgens de provincie een impuls voor de forten. 'Het label UNESCO Werelderfgoed geeft officieel internationale erkenning aan het erfgoed. Ervaringen van bijvoorbeeld Werelderfgoed Kinderdijk leert dat een plaats op de UNESCO Werelderfgoed leidt tot meer (internationale) toeristen en bestedingen.'

Deze status kost de provincie tussen de 2 en 3 ton per jaar, voor monitoring, communicatie en het afstemmen en samenwerken met andere overheden en partijen.

Miljoenen geïnvesteerd in de forten

De provincie investeerde tussen 2009 en 2016 25 miljoen euro in het opknappen van de forten van de Hollandse Waterlinie. Voor 2017 en 2018 is een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd om de restauratieprojecten af te ronden. Verschillende forten hebben ook een nieuwe, vaak commerciële, bestemming gekregen. Het Rijk investeerde tussen 2009 en 2016 12 miljoen in de Gelderse delen van de Hollandse Waterlinie.

Wachten tot 2019

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst van werelderfgoed van Unesco voor 2019. In 2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de werelderfgoedlijst te komen. Het zou voor het eerst zijn dat Gelderse plaatsen op deze belangrijke lijst komen te staan. De Waddenzee, grachtengordel in Amsterdam en Schokland in Flevoland zijn 3 bekende van de 10 werelderfgoederen in Nederland.

