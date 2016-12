Voor veel beroepen gaat het werk altijd door, ook met kerst

ARNHEM - Wat zijn er veel mensen aan het werk met Kerst! Een oproep op de Facebookpagina van Omroep Gelderland levert tientallen foto's op. Opvallend genoeg zitten er geen foto's tussen van mensen die aan het werk zijn in de supermarkt, want er zijn op eerste kerstdag steeds meer supermarkten gewoon open.

En natuurlijk gaat ook het leven op de boerderij gewoon door. We krijgen foto's binnen van boeren die de koeien aan het melken zijn en kalveren die gevoerd worden.

En ook de dieren op de kinderboerderij moeten natuurlijk verzorgd worden. Deze nieuwsgierige geit woont op kinderboerderij De Schouw in Zutphen. Bedankt voor de foto Cynthia Imhoff.

En wat te denken van mensen die oproep-dienst hebben.

Sommigen moeten de gezelligheid bij de kerstboom verruilen voor een verstopt riool. Deze foto krijgen we van Angela Laporte. Zij schrijft: 'Ook wij zijn 24 uur aan het werk als rioolonstoppingsbedrijf. Met de feestdagen gaat het ook gewoon door.'

Veel mensen gaan met de kerstdagen uit eten. Deze foto krijgen we van het personeel van restaurant Beau in Nijmegen.

Hartverwarmend zijn de foto's die we krijgen van de mensen die werken in de zorg. De medewerkers van Iriszorg, locatie De Hulsen in Nijmegen (afdeling Meerzorg) proberen er met de Kerst een feestje van te maken.

Dank aan iedereen die foto's deelt en reageert! Wij wensen iedereen veel werkplezier deze feestdagen!

Zie hier alle reacties die we kregen op onze oproep op Facebook om een foto in te sturen van werken met Kerst: