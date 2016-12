Opnieuw slaat er een auto over de kop op A73

Foto: @WIS_Dries

BEUNINGEN - Er is opnieuw een auto over de kop geslagen op de A73. Rond 15.00 uur was dat het geval ter hoogte van Dukenburg. Om 16.00 uur is er tussen Beuningen en knooppunt Ewijk een auto over de kop gegaan.

Bij het eerste ongeval vielen twee gewonden, die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Bij het ongeluk een uur later bij knooppunt Ewijk zijn er wonderwel geen gewonden gevallen, meldt de weginspecteur van Rijkswaterstaat. In de staart van de file achter dit ongeluk is ook weer een ongeluk gebeurd, meldt de weginspecteur van Rijkswaterstaat. Zie ook: Auto over de kop op A73, snelweg is weer vrij