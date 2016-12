Auto over de kop op A73, snelweg is weer vrij

MALDEN - Bij een ongeluk op de A73 zijn op eerste kerstdag twee gewonden gevallen. Een man en vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter landde naast de snelweg. Rond 16.00 uur is er een nieuw ongeluk op de A73, nu bij knooppunt Ewijk.

De gewonden zaten in een auto die over de kop sloeg en in de sloot terecht kwam. De rechterrijstrook van de A73 is tussen Dukenburg en Malden tijdelijk afgesloten geweest.

Er staat iets voor 15.00 uur een file van 4 kilometer. Dat betekent een vertraging van 30 minuten.

Om 15.45 uur staat er nog steeds 4 kilometer file, maar is de vertraging geslonken tot 7 minuten.

Bij het tweede ongeval op de A73 bij knooppunt Ewijk zijn geen gewonden gevallen.

