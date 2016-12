Geen eenzame kerst in Elburg

ARNHEM - Tijdens de kerstdagen hoeft niemand in Elburg en omgeving alleen te zijn. Verschillende sociaal maatschappelijke organisaties werken hier samen om een leuke middag te houden voor mensen die om wat voor reden dan ook alleen zijn met de kerst.

Er is eten en drinken en er wordt een spel gespeeld. Het initiatief van een gezamenlijke kerst komt van de vrijwilligers Marleen Hoogendoorn en Jaap Prins van De Ont-Moeting.

Al vijftien jaar alleen

'We houden deze middag al voor het vierde jaar', vertelt Jaap Prins. 'Eigenlijk zijn we zelf ook doelgroep. We organiseren, maar zijn ook deelnemers. Ik ben al vijftien jaar alleen en ik weet dus hoe belangrijk het kan zijn op momenten, zoals de kerstdagen, samen met anderen te zijn.'

Ophalen met busje

Het Leger des Heils in Elburg heeft voor deze speciale middag haar ruimte beschikbaar gesteld. Er hebben zich inmiddels zo'n vijftien mensen voor de gezamenlijke kerst opgegeven. De mensen die niet in staat zijn om zelf naar de bijeenkomst te komen worden ook nog door Jaap Prins met zijn busje opgehaald en na afloop weer thuisgebracht.