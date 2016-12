Zorgen over regiotaxi, vanaf 1 januari regelen de gemeenten het vervoer

ARNHEM - Buurvrouwen Hetty Brinkhuis en Riemke de Boer uit Terborg hebben er zin in. Na een afspraak bij een medisch specialist, gaan ze gezellig shoppen, op de kerstmarkt in Bocholt. De vrouwen gaan met de regiotaxi.

De Achterhoekse regiotaxi gaat vanaf volgend jaar namelijk de grens over. En vandaag is niet zomaar een rit, nee het is een testrit. Hetty heeft een scootmobiel en Riemke zit in een rolstoel. Beide zijn dus het perfecte voorbeeld van iemand die gebruik maakt van de regiotaxi.

Regiotaxi krijgt per regio nieuwe naam

Chauffeur Gerrit rijdt vandaag met de ZOOV-bus door de Achterhoek. ZOOV is de nieuwe naam van de regiotaxi in Gelderland. De regiotaxi wordt tot en met 31 december geregeld door de provincie Gelderland. Vanaf 1 januari gaan zes Gelderse regio's zorgen voor het regiotaxivervoer. Op de kaart hieronder kunt u zien hoe de regio's ingedeeld zijn.

Bus op tijd

Terug naar Hetty en Riemke. De dames letten vandaag op alles. 'Is de bus op tijd, de chauffeur vriendelijk en is de rit veilig', zegt mevrouw De Boer. 'Ik vind het zelf bijvoorbeeld heel belangrijk dat ik goed in de gordel zit. Bij een ongeluk vang je met een driepuntsgordel de klap goed op'. Mevrouw Brinkhuis vult aan: 'Ik vind het ook belangrijk dat de chauffeur vriendelijk is en aandacht voor ons heeft'.

Zorgen over 1 januari

Reizigersorganisatie Rocov maakt zich zorgen over 1 januari. 'Je hebt met een kwetsbare doelgroep te maken', legt voorzitter Ben Mouw uit. 'En het regelen van vervoer voor deze specifieke doelgroepen is niet makkelijk'. Hij noemt de perikelen met Avan, de regiotaxi in de regio Arnhem/Nijmegen. Avan startte in september al met het nieuwe regiotaxi vervoer. 'Tweeduizend klachten kwamen er binnen', zegt Mouw. Reizigers die niet opgehaald werden, geen contact konden krijgen met het servicecentrum en busjes die veel te laat kwamen.

Avan heeft problemen onder controle

'Inmiddels hebben we het onder controle', zegt Arthur Boone, voorzitter van Avan. 'We hebben het inderdaad niet goed gedaan, maar nu gaat het beter'. Avan heeft in november 80.000 ritten gereden. 'Er kwam een half procent aan klachten binnen', zegt Boone. 'Kijk elke klacht is er één te veel en ik vind ook dat je die allemaal op moet lossen, maar we doen het nu veel beter dan in september'. Dat beaamt ook Mouw van Rocov. 'Het gaat veel beter, maar ze moeten echt een vinger aan de pols houden, want ze gaan het vervoer uitbreiden en voor je het weet, gaat het weer mis'.

Les voor andere regio's

'Ik gun geen enkele regio zo'n start zoals wij die hebben gehad', zegt Boone. Volgens hem heeft iedere regio contact gehad met Avan om zo de problemen die in deze regio speelden, te voorkomen in de andere regio's. Ook Geert-Jan Verzijden van ZOOV legt uit dat er contact is geweest met Avan. 'En we testen nu volop. We kunnen niet garanderen dat het op 1 januari allemaal goed gaat, maar we proberen er alles aan te doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen'. De regio heeft een backup team klaar staan.

Kerstmarkt

Intussen hebben de twee Terborgse buurvrouwen een superleuke dag op de kerstmarkt in Bocholt. De rit naar Bocholt ging goed, de markt was leuk. Nu maar hopen dat straks, als ZOOV echt rijdt, het net zo goed gaat als nu. 'Ik heb voor 2 januari een rit geboekt', zegt mevrouw De Boer. 'Ik hoop dat ze de planning op orde hebben en dat ik opgehaald wordt, maar ik maak wel zorgen'.

Kijk voor informatie in uw regio op de verschillende websites van uw eigen aanbieder: ViaVé, Valleihopper, Plus OV, Versis, Avan, ZOOV.

